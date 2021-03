Christian Constantin nous a confirmé l’engagement de l’ancien joueur du FC Bâle (110 matches entre 1992 et 1992). Formé à Granges, Walker a aussi évolué à Saint-Gall, Aarau et Lugano ainsi qu’en Allemagne (Mainz, Munich 1860 et Tennis Borussia Berlin). «Il fallait trouver quelqu’un qui connaisse le championnat et la mentalité du Valais. Son premier travail sera de nous maintenir en Super League.»