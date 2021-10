Football – Marco Walker: «Je monte dans le bus et je rentre en Valais»

Une mi-temps de résistance (1-1 à la pause contre Zurich), une autre de démission (6-2 au coup de sifflet final). Au Letzigrund, le FC Sion a replongé après avoir entretenu l’illusion de pouvoir revenir avec autre chose qu’une nouvelle valise. Les Valaisans en sont à 13 buts encaissés lors de leurs trois derniers déplacements. Un nouvel échec qui devrait coûter sa place à Marco Walker – on voit mal comment celui-ci pourrait y échapper. Interview d’un homme que ce nouveau revers sportif condamne. Lui-même le sait, la preuve.

Ce 6-2 fait très mal. Après une première mi-temps pourtant prometteuse, on est loin de la réaction attendue…

Ce score est un peu lourd mais à la fin, il est aussi juste. Dans les 20 dernières minutes, on n’a plus fait notre boulot en défense.

Je ne sais pas vraiment. On a craqué dans la tête. On n’était plus dans la même intensité dans les duels.