Football - Marco Walker va prolonger son bail au FC Sion

«Si je veux continuer? Mais bien sûr que je souhaite continuer. Qui voudrait quitter un banc comme celui du FC Sion après ce que l’on a fait?» Dès dimanche et le maintien du club valaisan en Super League, Marco Walker évoquait son envie de prolonger un bail qui courait jusqu’au 31 mai. Son vœu a désormais été exaucé.

Après avoir rencontré Christian Constantin ce mardi, le «sauveur» du FC Sion s’est vu proposer un nouveau contrat de 12 mois, qu’il a accepté. La nouvelle devrait être officialisée dans les prochaines heures, au plus tard ce mercredi. «Il m’est reconnaissant de lui offrir une chance en tant que coach professionnel dans la plus haute ligue du pays. Et je lui dois bien ça, puisqu’il nous a sauvés», a justifié CC à nos confrères du Blick.