Football : Marcus Rashford honoré par le Prince William

Ce mardi, le footballeur anglais a reçu la médaille de membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) pour son soutien aux enfants défavorisés.

Un cadeau pour sa maman

«Je leur donne juste une opportunité et je pense qu’ils le méritent. Quel enfant ne mérite pas? Pour moi c’est une punition de voir qu’ils ne peuvent pas s’offrir de repas ou de livres», a également déclaré Rashford. «Ce sont de petits changements mais ils peuvent avoir un fort impact. Je vois la génération qui vient après moi comme une génération très spéciale.» «Ils ont juste besoin de quelqu’un qui leur montre la bonne direction et c’est ce que je fais», a-t-il ajouté. Marcus Rashford a indiqué qu’il remettrait sa médaille à sa mère, Melanie, qui l’a élevé avec ses quatre frères et soeurs.