Football : Marcus Rashford: «Je ne m’excuserai jamais d’être celui que je suis»

Après son tir au but raté, dimanche en finale de l’Euro, l’attaquant anglais de Manchester United été victime d’insultes racistes. Il a publié un émouvant message sur Twitter.

Et de raconter ses états d’âmes depuis son tir au but manqué, les insultes racistes sur les réseaux sociaux, dont ont aussi été victimes ses coéquipiers Jadon Sancho et Bukayo Saka, également noirs et défaillants durant la séance de tirs au but (3-2 pour l’Italie) qui a scellé la défaite de l’Angleterre (1-1 à la fin des prolongations).