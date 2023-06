Jeux Européens de Cracovie: Mardi, place au… saut à skis!

Le tremplin polonais. AFP

28 sports font partie cette année de ces joutes continentales. Pas forcément les plus excitantes (athlétisme, natation et cyclisme sur route sont absents), mais comme ces disciplines ont eu le bon goût de se mettre ensemble, l’intérêt médiatique n’en est que renforcé. Au milieu des traditionnels VTT, BMX, tir, karaté, plongeon ou beach-soccer, où les Suisses seront ambitieux, les organisateurs polonais y ont ajouté l’improbable saut à skis d’été! Bizarre, mais pas bête, quand on y pense.

Entre mardi et samedi, femmes, hommes, par équipes, sur petit et grand tremplins, les sauteurs à skis se disputeront des titres européens, comme ils ont l’habitude de le faire, sur un tremplin en céramique et un atterrissage synthétique. Les athlètes s’y entraînent très souvent et disputent même une Coupe du monde d’été sur ces géants des montagnes depuis bientôt trente ans! «Si la neige venait à disparaître, on pourrait très facilement s’adapter, assurait dans L’Équipe le directeur du saut français, Étienne Gouy, la semaine dernière. Et on utilise exactement les mêmes skis, les mêmes combinaisons et le même casque.»

Même chasse-neige à l’arrivée. AFP

Au début du mois de novembre dernier, la Coupe du monde de la spécialité - la vraie, celle d’hiver - avait même vu son étape inaugurale disputée à Wisla être organisée sur surfaces hybrides: glace sur le tremplin et plastique à la réception! La star locale Dawid Kubacki avait réussi un doublé. Leur intégration à ces Européens est tout de même une petite bizarrerie. Mais comme le public polonais aime ça, nul doute qu’il y aura foule au bord du tremplin de Wielka Krokiew à Zakopane.