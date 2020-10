Nigeria : «Mardi sanglant» à Lagos: «C’était violent, c’était terrible»

Le pays le plus peuplé d’Afrique est secoué par des manifestations contre les violences policières, muées en contestation inédite contre le régime et la mauvaise gouvernance.

Des images et des vidéos virales des violences policières ont été diffusées en «direct live» sur les réseaux sociaux.

Incendies, heurts, coups de feu sporadiques: la situation restait extrêmement tendue mercredi à Lagos, au lendemain de la répression de manifestations pacifiques qui ont fait 12 morts selon Amnesty et suscité la réprobation internationale.

A Alausa, un quartier du centre de Lagos où un autre rassemblement pacifique avait été organisé, au moins deux manifestants ont été tués, et un autre gravement blessé, par des tirs des forces de l’ordre, ajoute l’organisation.

Le péage de Lekki était l’épicentre de la contestation populaire qui secoue depuis près de deux semaines le Nigeria, première puissance économique de l’Afrique, et pays le plus peuplé du continent. Des milliers de jeunes manifestent contre les violences policières et le pouvoir en place accusé de mauvaise gouvernance.