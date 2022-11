Mexique : Marée humaine à Mexico en soutien à la politique du président Obrador

Une capacité de mobilisation hors pair

«Montrer ses muscles»

Projet de réforme électorale

La réforme prétend que les membres de l’Institut national électoral (INE) soient élus, et non plus choisis par les partis. Ses détracteurs accusent AMLO de vouloir en finir avec l’«indépendance» de l’INE, qui supervise l’organisation des élections depuis sa création en 1990. L’opposition accuse également le président mexicain d’autoritarisme et de vouloir «militariser» le pays.