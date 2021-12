Etats-Unis – Marée noire en Californie: l’opérateur de l’oléoduc inculpé

États-Unis : Marée noire en Californie: l’opérateur de l’oléoduc inculpé

La société texane Amplify Energy a été inculpée mercredi pour «négligence» après avoir laissé échapper du pétrole au sud de Los Angeles au mois d’octobre.

Ces poursuites pénales visent Amplify Energy, société texane exploitant cet oléoduc situé au large de Huntington Beach, et deux de ses filiales (Beta Operating Co. et San Pedro Bay Pipeline Co.), selon le communiqué du procureur.