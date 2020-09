Ile Maurice : Marée noire: l’armateur promet 8,6 millions

L’armateur du vraquier MV Wakashio, qui a provoqué une fuite d’hydrocarbures sur la côte de l’île Maurice, promet un dédommagement d’environ 8,6 millions de francs.

L’armateur japonais du navire, qui a provoqué une marée noire à l’île Maurice, a promis vendredi de débourser l’équivalent d’environ 8,6 millions de francs en guise de dédommagement et afin de contribuer à la dépollution.

La somme vise également à protéger les espaces de mangroves et les coraux ainsi que mettre en place d’un fonds pour restaurer l’environnement local, a indiqué la compagnie Mitsui OSK Lines dans un communiqué.

Le vraquier MV Wakashio a heurté un récif de Maurice le 25 juillet, et une partie des 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel qu’il transportait s’est répandue par la suite dans les eaux cristallines de l’île, qui attiraient de nombreux touristes avant la pandémie due au coronavirus.

Plus de 1000 tonnes d’hydrocarbures se seraient échappées du navire, le reste ayant pu être pompé à l’intérieur de la coque avant qu’elles ne se répandent dans la mer. La plus longue partie de l’épave brisée en deux a été remorquée au large et coulée à grande profondeur. Mais le reste du navire, la poupe surmontée de la superstructure, reste échoué sur le lieu du naufrage.