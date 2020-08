Ile Maurice Marée noire: une partie de l'épave du bateau coulée au large

Deux remorqueurs ont tracté jeudi la plus importante partie de l'épave qui s’est échouée le 25 juillet sur les côtes de l’Ile Maurice.

Entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont échappées des flans éventrés du navire et ont souillé les côtes. (Dimanche 16 août 2020)

Les équipes de secours ont commencé jeudi le processus visant à couler au large de Maurice la proue du vraquier qui s'est échoué fin juillet sur un récif des côtes de l'île de l'océan Indien, laissant échapper des hydrocarbures et entraînant un désastre écologique.

Echoué le 25 juillet sur un récif à la Pointe d'Esny, au Sud-Est de l'île Maurice, avec 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord, le MV Wakashio s'est brisé en deux dimanche, après une course contre la montre pour pomper le carburant qu'il contenait encore.

Espaces protégés souillés

Le navire a laissé échappé entre 800 et 1000 tonnes de fioul de ses flancs éventrés, qui ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés abritant des forêts de mangrove et des espèces menacées, et les eaux cristallines qui attirent de nombreux touristes.