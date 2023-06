Football: Marek Hamsik annonce sa retraite

Le Slovaque, connu pour sa crête iroquoise, avait annoncé l'an dernier sa retraite internationale après quinze ans passés en sélection slovaque, dont il a été le capitaine et meilleur buteur. En 136 sélections, il a inscrit 26 buts et conduit la Slovaquie en 8es de finale de la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud, et de l'Euro 2016 en France. En club, le milieu de terrain a longtemps été un pilier de l'équipe italienne de Naples, avec laquelle il a disputé 520 matches toutes compétitions confondues, un record, entre 2007 et 2019.