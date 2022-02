Chanson : Marghe commence une «Nouvelle vie»

Neuf mois après avoir remporté la saison 10 de «The Voice», la chanteuse malgache a dévoilé son premier single.

Entre le fils d’Axel Bauer et Marghe, la rivalité s’est depuis transformée en complicité. C’est ensemble qu’ils ont coécrit et cocomposé «Nouvelle vie», titre world-electro-pop dans laquelle la chanteuse originaire de Madagascar, évoque son arrivée et sa nouvelle vie de jeune fille à Paris. «C’est avec une immense joie que je vous partage aujourd’hui le premier chapitre de mon histoire. Une chanson chaleureuse au rythme de mes origines. Je tiens à dire un grand merci à mon cher ami et réalisateur Jim Bauer, avec qui je collabore actuellement pour la création de l’album. Ma Nouvelle Vie commence maintenant», a écrit sur Instagram l’artiste de 23 ans, samedi 12 février 2022.