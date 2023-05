France: une forêt à manger pour sauver la planète

Millier d’espèces

Puis, pointant le doigt vers le sol tapissé de plantes: «C’est de l’orpin reprise, un super légume. Et là, l’aralia, un légume asiatique. Les restaurateurs aiment beaucoup.» Plus de mille espèces sont cultivées sur les 2,5 hectares de la «FoGo» (Forêt gourmande), plantée dans la Bresse bourguignonne à la seule initiative de Fabrice Desjours.

Chapeau de paille usé et mains de jardinier, cet ancien infirmier passionné de plantes «depuis tout petit» appréciait de retrouver dans la forêt le «calme» que son métier lui refusait. Globe-trotter, il découvre que des agroforêts nourrissent encore des populations de Sumatra, du Costa Rica, des Comores... «Les habitants partaient en forêt et revenaient dix minutes après avec des paniers pleins de choses succulentes. C’était l’abondance de nourriture», se souvient-il.

Aucune irrigation

«J’avais moi aussi envie de créer mon oasis»: en 2010, après avoir été formé à l’agro-foresterie, il rachète quelques hectares de prés désolés et plante sa Forêt gourmande à la force de ses seuls bras et finances. «L’idée était vraiment de faire une forêt à manger, sans érosion des sols et sans traitement», explique-t-il à l’AFP.

Engouement

D’abord rêve d’un seul homme, la FoGo est devenue un laboratoire des «jardins-forêts» que «tous» veulent imiter. En Normandie, à Lille, à Toulouse. En altitude ou en plaine. En zones inondables ou sèches, l’association à but non lucratif créée en 2018 pour soutenir la Forêt gourmande conseille aujourd’hui une cinquantaine de projets par an et forme «5 à 600 personnes».