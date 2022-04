Valais : Mari d’une procureure, il démissionne du Conseil de la magistrature

Un avocat et notaire de Viège va quitter l’organe de surveillance de la justice cantonale car il a épousé une magistrate.

On ne peut pas être juge et partie. Ce principe est à la base de la démission d’un avocat et notaire de 34 ans du Conseil de la magistrature du Valais. Mis en place en 2021, cet organe a pour principale mission la surveillance des autorités judiciaires et des procureurs du Valais. Or, l’avocat-notaire a épousé une procureure.