Mari trompé condamné à cause de sa violence

Désiré* a eu de la peine à avaler une tromperie de son épouse, Marceline*. Mais, au lieu du dialogue, le Congolais d’une trentaine d’années a opté pour la violence, les menaces et les insultes. En février dernier, il a secoué sa femme et l’a plaquée contre un mur. Trois mois plus tard, il lui a déclaré: «Je peux te faire du mal et t’empoisonner.» Rebelote en juin avec de nouvelles insultes et des menaces. «Pétasse! Pute! Quand je repense à ta relation, j’ai envie de t’empoisonner», a-t-il invectivé. Les faits ont notamment eu lieu au domicile du couple, dans l’Ouest lausannois.