Genève

Maria et José, les prénoms les plus usités à Genève

Les deux patronymes hispaniques dominent de la tête et des épaules le hit-parade des appellations les plus courantes au bout du lac.

Maria écrase la concurrence. Parmi les 506’800 habitants que compte Genève, 9’929 femmes portent ce prénom. Ce palmarès s’explique par la présence de 40% d’étrangers dans le canton, analyse l’office cantonal de la statistique (Ocstat). Maria occupe ainsi la première place au sein des communautés espagnoles et portugaises, mais domine aussi le classement des prénoms des Suissesses et des Italiennes. Le podium féminin est complété par Marie, largement distancée (2’696 occurrences), et Ana (2071). Chez les hommes, José, lui aussi prénom préféré des Espagnols et des Portugais, apparaît à 3’041 reprises. Il devance les David (2’666) et les Daniel (2’571). Triomphant aujourd’hui, les Maria et les José ne seront cependant pas en mesure de conserver leur trône indéfiniment. L’Ocstat note que ces deux appellations sont passées de mode et que peu de jeunes les portent actuellement. Au total, 54’000 prénoms différents ont été recensés au bout du lac.