Tennis : Maria Sharapova a donné naissance à son premier enfant

Maria Sharapova et le père de son enfant Alexander Gilkes, en septembre 2021, au Met Gala de New York.

«Le cadeau le plus beau, le plus stimulant et le plus enrichissant que notre petite famille pouvait demander», écrit-elle en légende d’une photographie postée vendredi sur Instagram.