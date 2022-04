Tennis : Maria Sharapova attend son premier enfant

La Russe, ex-No 1 du tennis mondial féminin, a annoncé la bonne nouvelle mardi, jour de son 35e anniversaire.

L’ex-No 1 mondiale, qui a pris sa retraite en février 2020, a remporté cinq titres du Grand Chelem (Open d’Australie 2008, Roland-Garros 2012 et 2014, Wimbledon 2004 et US Open 2006).