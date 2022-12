Natation: Maria Ugolkova quitte les bassins

Maria Ugolkova est notamment passée par le Lausanne Natation, a été naturalisée suisse en 2016 et a pu porter (haut) les couleurs rouge et blanc dans les bassins du monde entier. La néo-Suissesse a ainsi remporté le bronze des Européens en grand bassin de Glasgow en 2018, sur 200 mètres 4 nages. Elle a aussi ramené à deux reprises de l'argent dans son pays d'adoption au terme des championnats continentaux en petit bassin de Glasgow en 2019 et de Kazan l'année dernière, toujours sur la même distance.

«Je termine cette année 2022 en mettant un terme à un grand et très important chapitre de ma vie. Merci à tous pour avoir toujours été là pour moi et avoir rendu possible ma carrière sportive», a écrit sur son compte Instagram vendredi en fin de matinée la polyglotte (allemand, français, italien, anglais et russe) qui avait rejoint le Schwimmclub Uster Wallisellen en 2014 et trouvé son équilibre sous la houlette de son coach Pablo Kutscher.