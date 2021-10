Russie : Mariage attendu de l’héritier du tsar, 104 ans après la révolution

Vendredi, l’héritier du dernier tsar de Russie, exécuté avec sa famille par les bolchéviques en 1918, doit se marier à Saint-Pétersbourg.

Né à Madrid et diplômé d’Oxford, Gueorgui Romanov est le fils de la grande-duchesse Maria Romanova, la petite fille du grand-duc Kirill. Ce dernier était le cousin de Nicolas II, le dernier tsar de la dynastie des Romanov, qui a régné plus de 300 ans en Russie jusqu’à la révolution de février 1917. Le monarque déchu avait été fait prisonnier par les bolchéviques puis fusillé sommairement un an plus tard, dans l’Oural, avec sa femme l’impératrice Alexandra, leurs quatre filles et leur fils.