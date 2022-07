Insolite : Mariage géant à New York pour oublier la pandémie

Plus de 500 couples se sont mariés symboliquement dimanche à New York pour célébrer dans ce qui était présenté comme une séance de rattrapage pour des couples séparés par le Covid ou dont le mariage avait été gâché.

«Just (re)married !» Quelque 500 couples ont célébré un mariage symbolique dimanche, sous le ciel bleu de New York, une cérémonie pleine de couleurs, de joie et d’émotion pour panser les blessures du Covid.

Couronnes de fleurs sur la tête, robes de mariage ou accoutrements excentriques, les couples, pour beaucoup déjà mariés, ont marché en procession, avant que leur union soit prononcée sur une grande scène par un imam, un rabbin et une pasteure. Certains retenaient difficilement leurs larmes.

Le couple, qui attendait un enfant, s’est marié l’été suivant «sur le toit d’un immeuble, avec la famille proche, moins de 20 personnes, tous masqués», se remémore Erica, 35 ans. «C’était vraiment un petit mariage. Alors aujourd’hui, c’est vraiment important de venir et de célébrer ça avec d’autres gens qui ont vécu la même chose», ajoute Richard, 37 ans.

Rattrapage

La cérémonie, organisée par le Lincoln center, une institution culturelle new-yorkaise, était présentée comme une séance de rattrapage pour des couples séparés par le Covid ou dont le mariage avait été gâché. Mais tout le monde était bienvenu. New York avait été frappée de plein fouet par la pandémie au printemps 2020 et s’était mise à l’arrêt, les images de Times Square déserte et de morgues improvisées faisant le tour du monde.