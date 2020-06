Suisse

Mariage pour tous: le National entre en matière

Les débats au Conseil national devraient se cristalliser autour du droit à la procréation médicalement assistée.

Le mariage pour tous a passé un premier cap au National. La Chambre du peuple a accepté jeudi par 152 voix contre 39 d’entrer en matière sur le projet très attendu par les couples homosexuels. Seule une partie de l’UDC et du PDC a rejeté en bloc le texte.

Don de sperme

Une forte minorité – réunissant des membres du PS, des Verts, du PLR et des Vert’libéraux – juge que c’est le seul moyen pour atteindre l’égalité totale souhaitée entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Le parlement ayant été renouvelé entre le dépôt du projet et son examen au National, la proposition pourrait passer.