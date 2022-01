Téléréalité : Mariage précipité pour Milla Jasmine

Après seulement trois mois de relation, la starlette de téléréalité et son chéri se sont dit oui, sur une plage aux Seychelles.

Milla Jasmine nage en plein bonheur. Dimanche 16 janvier 2022, la starlette de téléréalité a annoncé sur Instagram son mariage inattendu avec son compagnon, Lorenzo qu’elle a rencontré en novembre 2021. Une sacrée surprise pour les fans de la Française de 32 ans, très discrète sur sa vie privée, qui n’avait même pas annoncé ses fiançailles. La plantureuse brune a ainsi posté plusieurs photos de la cérémonie qui s’est déroulée sur une plage de rêve, aux Seychelles. On y voit Milla vêtue d’une robe de mariée moulante, accompagnée de son amoureux dans un ensemble élégant, dont le visage n’est jamais dévoilé sur les clichés.

L’ex-candidate des «Marseillais», qui avait été interpellée par la police en 2021, en a profité pour déclarer son amour à son époux sur le réseau social. «J’adore tout ce que tu me fais ressentir. Tu es mon foyer, mon équilibre, la fondation sur laquelle je peux m’appuyer, la maison où je peux m’abriter et surtout m’épanouir. Avec toi, j’aimerais que chaque moment soit éternel… non pas pour les revivre, mais pour les ressentir une deuxième fois», a-t-elle écrit en légende.