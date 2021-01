C’est l’un des avantages de la récente fusion de communes autour de Neuchâtel. Les habitants du chef-lieu ont désormais accès à certains sites d’exception pour célébrer leurs noces civiles, indique la ville ce jeudi. C’est notamment le cas des domaines de Valangin, de Cormondrèche, de Cressier et de l’Hôtel DuPeyrou. Les unions seront célébrées le samedi, sur inscription et pour autant que la situation sanitaire le permette.

Jusqu’ici, pour les personnes domiciliées en ville de Neuchâtel, la célébration officielle n’était possible qu’en semaine, le plus souvent à l’Hôtel de Ville. Voilà qui ouvre de nouvelles perspectives pour ce qui est parfois considéré comme le plus beau jour d’une vie. «Cette nouvelle offre est très réjouissante, car elle permet de répondre encore davantage aux désirs des futurs mariés», s’est réjouie la présidente de la Ville Violaine Blétry-de Montmollin. Amoureux, dépêchez-vous: les places et les dates ont limitées.