Mariah fait chanter même les chiens

États-Unis : Mariah Carey fait chanter tout le monde, même les chiens

Quand la chanteuse entonne «All I Want for Christmas Is You», ses deux toutous ne résistent pas à l’envie de l’accompagner.

Noël sans Mariah Carey, c’est un peu comme Paris sans la Tour Eiffel: ça n’existe pas. En 2021, la chanteuse américaine qui a créé un menu de Noël pour une chaîne de fast-food a même décidé de nous gratifier de son célèbre «All I Want for Christmas Is You» – au top des charts chaque fin d’année depuis 1994 – dès le 1er novembre, histoire qu’on l’ait bien dans la tête en décorant le sapin.

À quelques jours du déballage des cadeaux, l’artiste a décidé d’en remettre une couche sur Instagram. Pour ce faire, elle a fait appel à ses jumeaux, Moroccan et Monroe, ainsi qu’à ses deux chiens.

Dans une vidéo postée sur le réseau social, on voit Mariah vêtue d’une robe rouge arriver dans le salon et entonner le refrain de sa célèbre chanson. Ses enfants se joignent alors à elle sur le «Youuuuu», entraînant avec eux les deux boules de poils qui se mettent à aboyer en coeur.