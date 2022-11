Mariah Carey n’est pas la reine de Noël

Justice : Mariah Carey ne peut pas être la Reine de Noël

L’Américaine a sorti son tube «All I Want For Christmas Is You» en 1994.

Mariah Carey, qui pourrait sortir un album de grunge, a fait une demande en mars 2021 pour enregistrer «Queen of Christmas», «QOC» et «Princess Christmas». Selon les documents, elle désirait utiliser ses marques, à perpétuité et dans le monde entier, pour commercialiser des parfums, des bijoux, de la vaisselle, des boissons, des vêtements ou encore des jouets pour chien. Darlene Love, 81 ans, et Elizabeth Chan, 42 ans, chanteuses également surnommées reines de Noël, avaient fait opposition et demandé à la justice de trancher.