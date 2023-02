Syrie : Mariam, 7 ans, a protégé son petit frère jusqu’au bout

Mariam et Isaaf ont retrouvé leurs parents, qui ont eux aussi survécu au séisme.

Au cœur du chaos et de la dévastation, des histoires miraculeuses émergent çà et là dans les médias internationaux. Autant de dénouements heureux qui viennent apporter un peu d’espoir aux sinistrés du tremblement de terre qui a durement touché la Turquie et la Syrie voisine, lundi.