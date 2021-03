La délégation helvétique partie en Andorre pour disputer les championnats du monde de ski-alpinisme fait actuellement une razzia de médaille. Avec 19 breloques et encore une course à disputer samedi, la place de leader pour le moment détenue par l’Italie semble à portée. La Neuchâteloise Marianne Fatton est une des actrices de ces bons résultats, elle qui a décroché mardi une médaille d’or en sprint, puis une médaille de bronze en relais dans la catégorie Elite. Un aboutissement sur le plan personnel comme sur le plan collectif, qu’elle a partagé avec nous.

En terminant la qualification, j’étais assez surprise puisque j’avais l’impression d’être allée assez vite et d’avoir bien réussi mes manipulations (ndlr: le changement de matériel, de peaux, etc). En passant l’arrivée et en découvrant que j’étais 15e, je me suis un peu remise en question, notamment au niveau de ma forme.