Vote des femmes en Suisse - Marianne Maret interviewée par la RTS: des questions «dévalorisantes»

«Porte-parole d’une minorité»

Les conseillers aux Etats écrivent ainsi qu’en raison de l’importance sociale et historique des commémorations du vote des femmes en Suisse, «on s’attendait à une interview éclairée avec Madame Maret, axée par exemple sur le chemin parcouru depuis 50 ans, sur les défis actuels ou encore sur sa vision d’une Suisse paritaire. Il n’en fut rien.» Pour Olivier Français et ses collègues, «la question «Beaucoup de femmes se seraient senties davantage représentées par Matthias Reynard» donne le ton». Ils dénoncent ainsi l’angle de la RTS qui se fait le «porte-parole d’une minorité qui désavoue l’élue sur des sujets féministes». Pour rappel, Marianne Maret avait battu le socialiste Matthias Reynard en 2019 dans la course aux Etats.

«Vraiment le bon profil?»

Les signataires s’indignent également de la question «Vous avez été mère au foyer pendant 19 ans. Est-ce que vous avez vraiment le bon profil pour faire avancer la cause des femmes à Berne?». Pour eux, l’interrogation est «dévalorisante», tant pour «les femmes et les hommes qui ont choisi ce parcours de vie». Olivier Français, Johanna Gapany et Philippe Bauer concluent leur lettre en espérant à l’avenir «pouvoir suivre des interviews de femmes et d’hommes politiques sans que leur genre soit un frein ou un moteur».