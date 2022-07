Cyclisme : Marianne Vos fait coup double dans la 2e étape

À 35 ans, la triple championne du monde (2006, 2012 et 2013) a allongé encore son palmarès en s’isolant en tête avec l’Italienne Elisa Longo Borghini et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, grandes gagnantes de la journée. Au contraire de Marta Cavalli, contrainte à l’abandon après une violente chute, a annoncé son équipe, pour ne prendre «aucun risque».

D’autant que la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig, l’autre carte de la formation française, prise dans une autre chute, a concédé plus d’une minute et demie sur Vos, Longo Borghini et Niewiadoma. Mais seulement une sur van Vleuten, piégée par le mouvement de course décisif lors du premier passage sur la ligne en haut d’une côte à 20 km de l’arrivée Provins.