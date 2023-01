Marie Kondo avoue qu’elle nous a menti et s’accommode du désordre

«Ma maison est en désordre, mais la façon dont je passe mon temps est la bonne pour moi en ce moment, à cette étape de ma vie.» Stupeur et tremblements. Marie Kondo, 38 ans, avoue que tout n’est pas rangé chez elle. Cette déclaration est issue d’une interview publiée dans le «Washington Post», la semaine dernière. La prêtresse du rangement a revu son mode de vie, depuis qu’elle a eu son troisième enfant, et prône désormais une approche pragmatique dans son nouveau livre, «Kurashi at Home».