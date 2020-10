1 / 1 Nico Tortorella. AFP

En tête d’affiche de «World Beyond» , troisième série de la saga «The Walking Dead» qui démarre sur Amazon Prime Video , Nico Tortorella, 32 ans, e xplique son choix de représenter une communauté qui n ’ est ni masculine ni féminine , mais d es deux sexes.

Vous ne voulez pas qu’on dise «il» ou «elle» pour parler de vous, mais «eux». Pourquoi?

Mon apparence physique est très masculine , donc j ’ accepte qu ’ on me prenne pour un gars. Mais il est fini le temps où l ’ on devait se conformer aux attentes de la société bien - pensante. J ’ assume la part de masculin et de féminin en moi. J ’ assume le désir de vouloir coucher avec un homme ou une femme et je refuse d ’ avoir à choisir une étiquette .

Pendant des siècles, les médias américains renvoyaient l ’ image d ’ un couple blanc avec deux enfants comme l ’ idée parfaite de la réussite sociale. Depuis trente ans, les conventions changent et c ’ est tant mieux.

Comment expliquer ce changement?

L ’ arrivée d ’ internet a permis à de nombreuses personnes de s ’ exprimer. Moi , je ne me suis jamais reconnu dans les règles conventionnelles et avec les réseaux sociaux je sais que nous sommes des millions à travers le monde.

Je fais aussi un programme vidéo sur ma page Instagram où je discute avec des gens, connus ou pas, pour parler d ’ amour et de relations humaines dans ce nouvel â ge. De plus, je travaille avec le producteur Greg Berlanti ( « Flash » , « Arrow » , « Riverdale » ) sur une série inédite qui va montrer la complexité des mariages polyamoureux. Cela n ’ a jamais été vu à la télé et il est gran d temps.

Vous êtes pourtant marié depuis deux ans avec la spécialiste de fitness Bethany Meyers…

Exact. Marié mais libre pour d ’ autres. Nous sommes ensemble depuis quinze ans. C ’ est ma meilleure amie , on se connaît depuis l ’ école. Être mariés ne nous empêche pas de rencontrer d ’ autres personnes séparément. Nous en parlons ouvertement pour qu ’ il n ’y ait aucun secret entre nous.

Est-ce plus facile de s’assumer lorsqu’on est un artiste?

Le plus dur a été d ’ en parler avec nos familles et d ’ arriver à une acceptation de leur part. Mes racines sont italiennes et j ’ ai toujours dû écouter ma voi x intérieure pour m ’ accepter et être accepté par les autres. En tant qu ’ acteur, j ’ ai souvent incarné le gars hétéro sans que cela ne m ’ impose de garder le silence sur ma vraie personne.

La bande-annonce de «The Walking Dead: World Beyond»:

Vous arrivez dans «The Walking Dead: World Beyond». En quoi est-ce différent des précédentes séries?