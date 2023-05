Mariés au premier regard: Alicia et Bruno font une pause

Le mariage et l’amour d’Alicia et Bruno avaient attendri les fans de «Mariés au premier regard» en 2022. Cette année-là, la dernière de Pascal Sutter dans l’émission, seuls deux couples étaient restés ensemble à l’issue de la diffusion: Bruno et Alicia, donc, ainsi que Pauline et Damien. Et si tout roule pour le second, qui attend un enfant, ce n’est pas la même histoire pour le premier.