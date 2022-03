M6 : «Mariés au premier regard» se délocalise

Dans la saison 6 du programme, diffusée dès le 21 mars 2022, les unions seront célébrées à l’étranger.

Changement de décor pour les futurs couples de «Mariés au premier regard». Après cinq saisons d’unions célébrées à la mairie de Grans , dans les Bouches-du-Rhône, l’émission a décidé de tourner les mariages de la saison 6 à l’étranger, et plus précisément sur le territoire britannique de Gibraltar. Une manière de se renouveler et d’éviter de lasser les téléspectateurs, a indiqué la productrice du programme, rapporte «Télé Star».

Il s’agissait également de bousculer les futurs mariés, a confié la psychologue Estelle Dossin, l’une des expertes de l’émission de M6 grâce à laquelle Charline et Vivien se sont rencontrés. «On avait besoin de sortir nos participants de leur zone de confort. Or, la mécanique était toujours la même. Il fallait que les choses bougent pour les impliquer. Quand on est face à une forme d’insécurité, on est obligé de plus faire confiance à l’autre et c’est un biais positif pour favoriser le coup de foudre amoureux», a-t-elle ajouté.