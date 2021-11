Justice : Marilyn Manson aurait enfermé ses copines pour les punir

Le rocker américain aurait chez lui une chambre insonorisée qui lui servirait à séquestrer les femmes qu’il fréquente.

Une ex de la star, Ashley Morgan, qui l’accuse aussi de violences sexuelles, en garde de très mauvais souvenirs. «Au début, Marilyn m’a fait croire que ça serait cool, puis il a transformé cela en quelque chose de très punitif. J’avais beau hurler, personne ne pouvait m’entendre», confie-t-elle au magazine. En plus, les murs du lieu était décoré de sang, de croix gammées et d’images pornographiques. «Il y avait des photos de vagins partout», assure une source qui a visité l’appartement où l’artiste aurait fait souffrir à plusieurs reprises de nombreuses personnes. Depuis le début de l’année 2021, pas moins de quinze femmes, dont l’actrice de «Game of Thrones», Esmé Bianco, ont accusé Manson d’agressions sexuelles et d’abus physiques et psychologiques. De son côté, l’Américain de 52 ans a toujours nié les faits reprochés. L’enquête suit son cours.