États-Unis : Marilyn Manson nie les accusations de viol portées contre lui

Accusé de viol par plusieurs femmes, dont son ex-compagne Evan Rachel Wood, le chanteur Marilyn Manson affirme que ses relations ont toujours été consenties.

Mauvais traitements

Dans son message publié lundi, l’actrice des films «Thirteen» et «Whatever Works» révèle que son agresseur est bien le chanteur. Au Congrès, elle avait notamment affirmé avoir été violée à plusieurs reprises. Evan Rachel Wood, 33 ans, a affirmé lundi que le chanteur l’a «manipulée psychologiquement» alors qu’elle n’avait pas encore 20 ans. Elle dit avoir ensuite été soumise «à d’horribles abus durant des années». La comédienne, remarquée dans la série «Westworld», a été officiellement en couple avec Marilyn Manson pendant plusieurs années, avant leurs fiançailles, en 2010, rompues quelques mois plus tard.

«Pulvériser» le crâne

Son univers musical, le «shock rock», combine le rock metal avec un goût de la mise en scène spectaculaire et provocatrice, mélangeant les imageries satanistes et gothiques. Deux de ses albums ont atteint la première place des ventes aux États-Unis.

Les femmes qui ont témoigné lundi, dont beaucoup sont d’anciennes groupies, dépeignent un personnage à la fois séducteur et manipulateur, capable de les attacher, de les menacer de mort ou de les forcer à prendre des drogues. Plusieurs des victimes présumées affirment souffrir de troubles du stress post-traumatique. «J’en ai fini de vivre dans la peur des représailles, de la calomnie et du chantage», a écrit Evan Rachel Wood.

Dans une interview au site du magazine Spin en 2009, Marilyn Manson avait expliqué avoir «chaque jour le fantasme de pulvériser» le crâne d’Evan Rachel Wood «avec un marteau». «Mon art et ma vie ont toujours attiré la controverse», a écrit Marilyn Manson lundi sur Instagram. «Mais ces affirmations me concernant sont des déformations affreuses de la réalité.»

Fin de collaboration

«Je soutiens Evan Rachel Wood et les autres femmes courageuses qui ont témoigné», a commenté, sur Twitter, Rose McGowan, elle-même ancienne fiancée de Marilyn Manson au tournant des années 2000. Rose McGowan est aussi l’une des premières à avoir témoigné à visage découvert contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein, entraînant sa chute et la naissance du mouvement #MeToo. «Laissons la vérité éclater», a-t-elle écrit. «Laissons la guérison commencer.»

Le goût supposé de Marilyn Manson pour la manipulation et la domination physique, sexuelle et psychologique, décrit par ses victimes présumées n’est pas sans rappeler les accusations visant un autre chanteur américain, R. Kelly. Le crooner R’n’B est l’objet de procédures pénales dans trois juridictions différentes et a déjà été inculpé, entre autres, de relations sexuelles avec mineures, d’enlèvement et de séquestration.