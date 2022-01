Marilyn Manson répond à Evan Rachel Wood

États-Unis : Marilyn Manson répond aux accusations d’Evan Rachel Wood

Après avoir été accusé de viol sur le tournage d’un clip par l’actrice, le chanteur a donné sa version des faits.

Dans une déclaration transmise au «Guardian», Howard King a assuré que les propos de l’actrice, qui avait également confié que Manson avait menacé de violer son fils, étaient faciles à réfuter «parce qu’il y avait de multiples témoins». «Non seulement Evan était consciente de ce qu’elle faisait, mais elle s’est également pleinement engagée durant les trois jours de tournage et s’est impliquée durant les semaines de pré-production et les jours de post-production qui ont conduit au montage final, a écrit l’homme de loi. Brian n’a pas couché avec Evan sur ce plateau et elle sait que c’est la vérité.»