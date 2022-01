Tennis : Marin Cilic se rappelle au bon souvenir de tout le monde

Le Croate a évolué à très haut niveau ce samedi pour écarter le Russe Andrey Rublev en quatre sets, et ainsi retrouver les 8es de finale de l’Open d’Australie.

Le Croate Marin Cilic (27e) a évolué à très haut niveau ce samedi pour écarter le Russe Andrey Rublev (6e) en quatre sets, 7-5 7-6 (7-3) 3-6 6-3, et ainsi retrouver les 8es de finale de l’Open d’Australie comme lors des deux dernières éditions.

A 33 ans, le finaliste 2018 a passé 24 aces et réussi 55 coups gagnants pour transpercer la carapace défensive de son adversaire de 24 ans. «J’ai mis beaucoup de balles sur les lignes et j’ai très bien servi, a analysé Cilic. Contre des joueurs de ce calibre, il faut prendre des risques si on veut gagner.»