Marina Foïs En roue libre pour Didier Barcelo

«J’adore la comédie, les champs-contrechamps, les dialogues, mais j’adore aussi les paysages parce que je fais de la photo à côté. D’une boutade, on s’est demandé ce que ça donnerait de faire de la comédie et des paysages. On est parti de cette idée de personnes dans une voiture. Puis on s’est demandé pourquoi ces gens étaient dans cette voiture et on s’est dit qu’un personnage pourrait être coincé. Et on s’est demandé pourquoi. C’est parti comme ça et on a remonté le fil», raconte le réalisateur, qui s’est attaché à ce que le tout reste constamment crédible.