Parmi les meneuses de la fronde contre l'ancienne direction, Marina Foïs avait en effet signé la tribune pour plus d'égalité et de diversité, qui avait mené à un changement de direction.

Pour rappel, en février 2020, Roman Polanski remportait le César de la meilleure mise en scène pour «J’accuse», suscitant de vives réactions scandalisées un peu partout . Lors de cette soirée houleuse, Adèle Haenel s’était levée et avait quitté la salle à l’annonce du résultat, tandis que Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, avait refusé de remonter sur scène après la victoire du cinéaste controversé.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis lors. Ancienne patronne d’Arte, Véronique Cayla a été nommée à la tête des César en septembre 2020 et a annoncé vouloir tourner la page sur le sexisme régnant au sein de l’organisation. Un mois et demi après, l’Académie écartait certains membres historiques, dont Roman Polanski. L'assemblée générale de l'association est désormais entièrement paritaire, constituée de 82 femmes et 82 hommes.