La chanteuse Marina Kaye s’est mariée avec Grégory

«Un soir, alors que je me questionnais sur le sens de l’existence et le but des âmes sur terre, je lui ai demandé ce que la sienne était venue faire ici, et il m’a répondu: «Moi, je suis venu te chercher». Mon amour, mon protecteur, mon âme sœur, mon mari, pour la vie», a écrit l’interprète du tube «Homeless» sur Instagram en légende de plusieurs photos prises le jour de son mariage. Le couple est ensemble depuis 2020.