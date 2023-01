France : Marina Kaye va se marier

Marina Kaye est bientôt une femme mariée. Lundi 9 janvier 2023, la chanteuse a annoncé la nouvelle sur Instagram en postant plusieurs photos, où on la voit exhiber sa bague de fiançailles, accompagnée de son compagnon, Grégory. La demande a été faite à Megève, durant un séjour romantique dans la station de ski française. La Française de 24 ans, qui se dit tourmentée, est aux anges. «À toi qui as bouleversé toute ma vie, qui m’a appris le sens du mot aimer, m’a éloignée de tout ce qui m’était nocif et a fait renaître mon âme d’enfant. Toi qui m’aimes comme on ne m’a jamais aimée, qui a rallié nos deux cœurs en un seul regard et qui m’a donné la force d’assumer pleinement ce que je suis. Toi qui me devines et me sens à chaque moment, toi dont je partage chaque état d’âme, toi qui m’as murmuré «je t’aime» quatre jours après notre rencontre», a-t-elle écrit en légende des clichés.