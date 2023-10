Marine El Himer«Je me suis fait berner par des gens»

La coupe est pleine pour Marine El Himer. Mercredi 25 octobre 2023, l’ex-candidate de téléréalité devenue influenceuse a exprimé sa colère et sa détresse à cause de différends professionnels. «Je me suis fait berner par des gens. Je n’ai pas été la première à subir ça, mais je me disais que ces personnes allaient m’épargner. Nous travaillons dur. Vous pouvez ne pas en avoir l’impression mais notre travail est tout aussi prenant qu’un travail normal et nécessite une rigueur constante. Ce que j’adore d’ailleurs, d’où le fait que je sois dans l’influence depuis toutes ces années. Maintenant ça devient grave!» a-t-elle écrit dans une story Instagram. Si elle ne la nomme pas précisément, la Franco-Marocaine de 30 ans installée à Dubaï fait sûrement référence à l’agence pour laquelle elle travaille, Shauna Events, dirigée par Magali Berdah, visée notamment par les accusations de Booba.