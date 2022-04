France : Marine Le Pen allège son agenda 48h avant le débat pour s’y préparer

Les deux candidats à l’élection présidentielle fourbissent leurs armes. La candidate du Rassemblement national ne fera pas les mêmes erreurs qu’en 2017,

Défendre son bilan

Cette année, on prend les mêmes, mais la donne a changé. Emmanuel Macron est moins sûr de sa victoire et son avance dans les sondages moins grande (53 à 55%).

A quatre jours du second tour, le président devra aussi défendre son bilan et n’est plus «le jeune homme neuf» de 2017, comme le rappelle le politologue Stéphane Rozès. «Il ne va pas pouvoir dire qu’il est tombé de Jupiter ou de la lune», ironise Philippe Olivier, le conseiller de Marine Le Pen.

Enfin, Marine Le Pen assure avoir tiré les leçons de 2017 où elle était arrivée mal préparée et fatiguée, après avoir multiplié les déplacements. Cette fois, elle a vidé son agenda à partir de lundi après-midi, se retirant dans l’Ouest, à l’image d’un boxeur avant un grand combat, pour potasser ses dossiers et s’entraîner au débat.

Projet contre projet

Plus solide

Dans le camp Le Pen, on est persuadé que la candidate se montrera plus solide sur les dossiers et plus apaisée dans l’attitude. Désormais, c’est même elle qui accuse son rival d’être «brutal et agressif». De son côté, elle entend d’abord «présenter la philosophie» de son projet et se dit «extrêmement sereine».