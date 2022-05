France : Marine Le Pen attaque le «fou du roi» Mélenchon

En lançant sa campagne pour les législatives 2022 dimanche, l’élue d’extrême droite a ciblé le chef de La France insoumise.

Marine Le Pen a lancé dimanche sa campagne pour les législatives à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), où elle est candidate à sa réélection , en ciblant Jean-Luc Mélenchon, qualifié de «fou du roi», pour avoir, selon elle, favorisé la réélection d’Emmanuel Macron. «La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant à Emmanuel Macron, on va peut-être arrêter, maintenant… Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde», a-t-elle déclaré à son arrivée dans cette municipalité RN, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle est élue députée depuis 2017.

La candidate malheureuse à l’élection présidentielle a pris dimanche un bain de foule dans le marché de ville et multiplié les selfies, avant de participer à une cérémonie du 8 mai. Elle a dit espérer que le RN entrerait «en force à l’Assemblée nationale» pour contrer «la politique sociale qu’Emmanuel Macron veut mettre en œuvre». «Nous lutterons également contre le laxisme, celui que nous avons vu à l’œuvre depuis 5 ans en matière d’insécurité, d’immigration, qui est un des points où l’alliance entre Mélenchon et Macron est peut-être la plus dangereuse», a-t-elle affirmé, assurant qu’il y aura des candidats RN «absolument partout».