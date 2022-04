Législatives françaises : Marine Le Pen candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais

Alors qu’elle vient d’essuyer un revers à la présidentielle française, Marine Le Pen a annoncé jeudi qu’elle se présenterait aux législatives.

Turbulences à gauche

Forte des 22% des voix de son candidat Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, La France insoumise a lancé des discussions bilatérales depuis plus d’une semaine avec EELV, le PCF et le NPA, et depuis mercredi avec le Parti socialiste, afin de trouver un accord aux législatives pour se donner une chance d’envoyer le tribun insoumis à Matignon.