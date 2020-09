Slogan polémique : Marine Le Pen dément toute référence à l’Allemagne nazie

Marine Le Pen a démenti mercredi toute référence à l’Allemagne nazie, dont elle dénonce les atrocités, dans le slogan «Français réveillez-vous» de sa réunion de rentrée à Fréjus début septembre.

«Une simple expression telle que celle-là, qui appelle les Français à prendre conscience de la situation, de la gravité de la crise économique, et de la gravité de la crise sociale et sécuritaire, ‘Français réveillez-vous’, si quelqu’un l’a utilisée, et particulièrement l’épouvantable Adolf Hitler, évidemment, ça n’est aucunement une référence», a-t-elle ajouté.