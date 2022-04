Elections présidentielles: Marine Le Pen est «prête à prendre sa place»

Elections présidentielles : Marine Le Pen dégaine une nouvelle affiche

Tandis que le président-candidat n’a pas prévu de changer l’habillage de sa campagne, Marine Le Pen dévoile une nouvelle iconographie très présidentiable.

Marine Le Pen, en campagne de second tour à la présidentielle face à Emmanuel Macron, a rendu publique mardi une nouvelle affiche très sobre la montrant assise les mains posées sur un bureau comme son adversaire, où on peut lire «pour tous les Français».

Devant un mur tout blanc où on aperçoit quelques minces moulures, la candidate du Rassemblement national pose tout sourire, vêtue d’un costume sombre, sans objet ou fenêtre derrière elle. Il s’agit d’un «clin d’œil à la photo officielle» du président de la République actuel. Marine Le Pen est «prête à prendre sa place et prête en termes de programme», a dit à l’AFP un proche de la candidate.

Mme Le Pen souhaite pour sa part, si elle est élue, enlever le drapeau de l’Union européenne sur sa photo officielle, comme sur les frontons des écoles. Elle avait expliqué qu’elle n’avait «pas vocation à être le gouverneur d’une région européenne». L’affiche rappelle le portrait officiel d’Emmanuel Macron les mains posées sur son bureau, devant une fenêtre donnant sur les jardins de l’Elysée, encadré par les drapeaux français et européen et le slogan fait écho à celui du président candidat. «On va garder notre affiche avec notre slogan Nous tous», répond-on dans l’équipe de campagne de M. Macron. «Mais on est très heureux que Marine Le Pen nous ait copiés».