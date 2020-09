France : Marine Le Pen promet de combattre «la barbarie»

La présidente du Rassemblement national a mis l’accent sur l’insécurité en France ce dimanche lors d’un discours à Fréjus, au sud-est du pays. Elle a également attaqué le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, qui a répliqué sur Twitter.

«C’est une véritable barbarie qui s’installe», or «avec la barbarie on ne négocie pas, on la combat», a lancé Marine Le Pen.

«C’est une véritable barbarie qui s’installe», or «avec la barbarie on ne négocie pas, on la combat», a lancé la présidente du Rassemblement national et candidate déjà déclarée à la présidentielle, lors d’un discours virulent devant un public réduit à près de 400 élus, journalistes et militants, coronavirus oblige.